Минобороны Германии требует от РФ объяснить перемещение войск
Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что Россия должна рассказать о перемещении войск вблизи границ Украины, если ей нечего скрывать. Ранее Германия осудила российскую агрессию.
Об этом она написала в Twitter.
Германия напомнила России заявления о том, что Москве нечего скрывать.
"Если России нечего скрывать, то она легко могла бы объяснить, какие войска, куда и с какой целью перемещаются", - написала Крамп-Карренбауэр.
Франция ранее также заявила, что ожидает от РФ пояснений из-за передвижения ее войск у границы с Украиной. По словам главы МИДа, Жана-Ив Ле Дриана, Франция считает важным, чтобы Российская Федерация объяснила, для чего ведутся передвижения войск на границе с Украиной. Это можно будет сделать, в том числе, через механизмы в ОБСЕ, подчеркнул министр.
Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен в субботу в телефонном разговоре с главой МИД Великобритании Домиником Раабом обсудил обстановку на границе Украины и России. Они осудили провокации Москвы.