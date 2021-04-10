ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Войска у границы: Германия и Франция осудили в ОБСЕ российскую агрессию

Новина українською → Суббота 10 апреля 2021 23:12
Войска у границы: Германия и Франция осудили в ОБСЕ российскую агрессию Фото: в ОБСЕ провели спецзаседание (twitter.com/osce_smm)
Автор: Артур Родивилов

Германия и Франция осудили Россию за то, что отказалась предоставить в ОБСЕ объяснения по поводу своей военной агрессии возле границы с Украиной. Страны призывают РФ пересмотреть свою позицию и выполнить свои обязательства в рамках Венского документа.

Об этом говорится в совместном заявлении двух стран.

Москва отказалась от участия в специальном заседании стран-участниц ОБСЕ.

Германия и Франция указали на то, что масштабное перемещение российских войск возле границы с Украиной вызывает обеспокоенность как у этих двух стран, так и, собственно, самой Украины.

Отмечается, что Россия могла бы развеять такую обеспокоенность, предоставив объяснения. И именно для этого специально создан раздел III Венского документа ОБСЕ о мерах укрепления доверия и безопасности в военной области в Европе, подписантом которого является и Россия. Согласно ему, страны-участницы консультируются и сотрудничают друг с другом по поводу любой необычной и незапланированной активности своих вооруженных сил за пределами их обычного места расположения в мирное время.

"Украина вполне оправданно инициировала этот механизм, учитывая перемещение российских войск, и в своих действиях она имеет полную поддержку Германии и Франции. Мы сожалеем, что ответ России на поднятые Украиной вопросы не удовлетворил потребность в информации. Россия не ответила", - отмечается в заявлении.

Заседание было инициировано Украиной в рамках Венского документа ОБСЕ о мерах укрепления доверия и безопасности в военной области в Европе.

Напомним, ранее стало известно, что госсекретарь США Энтони Блинкен планирует второй раз за последний месяц посетить Брюссель. Там он и с официальными лицами НАТО планирует обсудить передвижения российских войск в районе границы с Украиной.

Как писало РБК-Украина, накануне Энтони Блинкен провел два отдельных телефонных разговора с министрами иностранных дел Франции Жан-Ивом Ле Дрианом и Германии Хайко Маасом. В ходе бесед они обсудили наращивание российских войск на границе Украины.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика ОБСЕ Донбасс
NEWS
Турция хочет продолжать стратегическое партнерство с Украиной, - Эрдоган
Турция хочет продолжать стратегическое партнерство с Украиной, - Эрдоган
DAILY
Тариф "Годовой". Что будет с ценами на газ для населения в Украине
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Тариф "Годовой". Что будет с ценами на газ для населения в Украине