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США и Британия призвали РФ прекратить провокации у границ Украины

Новина українською → Вашингтон, Суббота 10 апреля 2021 23:43
США и Британия призвали РФ прекратить провокации у границ Украины Фото: войска России готовятся к наступлению (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Госсекретарь США Энтони Блинкен в субботу в телефонном разговоре с главой МИД Великобритании Домиником Раабом обсудил обстановку на границе Украины и России. Они осудили провокации Москвы.

Об этом сообщает пресс-служба Госдепа США.

По словам руководителя пресс-службы Госдепартамента, Блинкен и Рааб также подчеркнули необходимость немедленного прекращения РФ наращивание сил и подстрекательской риторики.

"Госсекретарь и министр иностранных дел обсудили Афганистан и подтвердили свою поддержку Украины перед лицом российских провокаций", - говорится в сообщении.

Как писало РБК-Украина, в Госдепе заявили, что США стремятся к стабильным и предсказуемым отношениям с Россией. Однако в настоящее время между странами существуют глубокие разногласия.

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