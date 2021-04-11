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Міноборони Німеччини вимагає від РФ пояснити переміщення військ

Новость на русском → Берлін, Неділя 11 квітня 2021 01:31
Міноборони Німеччини вимагає від РФ пояснити переміщення військ Фото: Аннегрет Крамп-Карренбауер (facebook.com/Annegret KrampKarrenbauer)
Автор: Артур Родивилов

Міністр оборони Німеччини Аннегрет Крамп-Карренбауер заявила, що Росія має розповісти про переміщення військ поблизу кордонів України, якщо їй нема чого приховувати. Раніше Німеччина засудила російську агресію.

Про це вона написала в Twitter.

Німеччина нагадала Росії заяви про те, що Москві нічого приховувати.

"Якщо Росії нема чого приховувати, то вона легко могла б пояснити, які війська, куди та з якою метою переміщаються", - написала Крамп-Карренбауер.

Франція раніше також заявила, що очікує від РФ пояснень через пересування її військ біля кордону з Україною. За словами глави МЗС, Жана-Іва Ле Дріана, Франція вважає важливим, щоб Російська Федерація пояснила, для чого ведуться пересування військ на кордоні з Україною. Це можна буде зробити, в тому числі через механізми ОБСЄ, наголосив міністр.

Нагадаємо, держсекретар США Ентоні Блінкен в суботу в телефонній розмові з главою МЗС Великобританії Домініком Раабом обговорив ситуацію на кордоні України та Росії. Вони засудили провокації Москви.

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