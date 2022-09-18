В Минобороны Германии объяснили отказ передавать Украине танки

"До сих пор ни одна другая страна не направила боевые танки западного образца", - сказала она.

При этом министр отметила, что Германия не будет действовать в одиночку и в дальнейшем будет согласовывать военную помощь с Украиной и партнерами. Ламбрехт также напомнила об уже предоставленной технике, которая помогает украинским военным освобождать территории.

"Мы делаем все возможное, что можем: доставляем оружие со складов Бундесвера, из промышленности и через биржу", - добавила глава Минобороны.

Военная помощь от Германии

Германия с начала полномасштабного вторжения России очень острожно говорила о военной помощи Украине. По данным немецких СМИ, правительство заморозило не только передачу оружия, но и прямые контракты Украины с оборонными предприятиями.

На фоне успехов ВСУ на фронте позиция Берлина немного изменилась. Недавно стало известно, что Украина получит 4 установки Gepard и 65 рефрижераторы. Также Германия хочет передать ВСУ бронетранспортеры Dingo и новые РСЗО MARS II.

Однако Минобороны Германии отказывается передавать Украине боевые танки, о чем не раз заявляла глава ведомства и канцлер Олаф Шольц.

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