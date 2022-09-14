ua ru
Ср, 14 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Германия передала Украине еще несколько установок Gepard и рефрижераторы

Новина українською →
Среда 14 сентября 2022 19:22
Германия передала Украине еще несколько установок Gepard и рефрижераторы Фото: Германия передала Украине еще несколько установок Gepard и рефрижераторы (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Германия на последней неделе передала на нужды ВСУ еще четыре зенитные самоходные артиллерийские установки Gepard и 65 рефрижераторов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресслужбу правительственного сайта Германии.

Таким образом в распоряжении Украины есть 24 установки Gepard. Еще шесть установок готовятся отправить в Украину.

Зенитная САУ Gepard может стрелять со скоростью до 1000 выстрелов в минуту снарядами калибра 35 мм и в реальных условиях она стреляет короткими очередями, приспособленными к цели. Производитель установок проводил ранее учения для украинских военных в Германии.

Также Германия направила 65 рефрижераторов для медицинских поставок. Ранее в Украину было доставлено лишь 2 рефрижератора.

Напомним, что ранее Германия передавала Вооруженным силам Украины еще четыре зенитные самоходные артиллерийские установки Gepard.

Первые установки Gepard Украина начала получать еще в конце июля. Также ВСУ получили несколько тысяч боеприпасов к ним.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Германия Война в Украине
NEWS
Контрнаступление в Харьковской области продолжается: Маляр назвала цель ВСУ
Контрнаступление в Харьковской области продолжается: Маляр назвала цель ВСУ
DAILY
"Оккупанты прятались за нашими спинами": репортаж из освобожденных Балаклеи и Изюма
Анастасия Рокитна, Виталий Носач "Оккупанты прятались за нашими спинами": репортаж из освобожденных Балаклеи и Изюма