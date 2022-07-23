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Германия тормозит поставки вооружения Украине, в том числе обещанные системы ПВО, - Welt

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Берлин , Суббота 23 июля 2022 15:19
Германия тормозит поставки вооружения Украине, в том числе обещанные системы ПВО, - Welt Фото: Германия тормозит поставки в Украину систем ПВО Iris-T (Diehl Defence)
Автор: Наталья Юрченко

Правительство Германии тормозит поставки вооружения Украине, в том числе системы противовоздушной обороны "Iris-T", которые обещали ранее.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Welt.

Издание, ссылаясь на источники в правительстве Украины, утверждает, что в начале июля Киев подал заявку на покупку 11 комплексов "Iris-T SLM" у компании Diehl Defense. Поставка вооружения должна осуществляться напрямую.

По информации СМИ, одна система стоит около 140 млн евро, то есть сумма сделки составляет около 1,5 млрд евро.

Министерство экономики Германии предварительно дало положительный ответ и направило заявку в Федеральный совет безопасности. Однако за три недели чиновники так и не приняли решение.

В состав Совета входят девять министров, которые заседают в закрытом режиме. Издание сообщает, что Совет либо не соглашался на поставки оружия Украине, либо соглашался с неохотой.

Стоит отметить, что в начале июня канцлер Германии Олаф Шольц пообещал передать Украине систему "Iris-T". По его словам, поставка должна была состояться в "ближайшие недели". Но СМИ заявляют, что Украина получит вооружение только у концу года.

Напомним, что глава МИД Германии не исключает того, что круговые поставки оружия Украине провалились.

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