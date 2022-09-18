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У Міноборони Німеччині пояснили відмову передавати Україні танки

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Берлін, Неділя 18 вересня 2022 13:56
У Міноборони Німеччині пояснили відмову передавати Україні танки Фото: міністр оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Німеччина відмовляється надати українським військам бойові танки. Берлін пояснює це тим, що жодна країна НАТО поки що не зважилася на такий крок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар міністра оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт для Die Rheinpfalz.

"Досі жодна інша країна не направила бойові танки західного зразка", - сказала вона.

При цьому міністр зазначила, що Німеччина не діятиме самотужки і надалі погоджуватиме військову допомогу з Україною та партнерами. Ламбрехт також нагадала про вже надану техніку, яка допомагає українським військовим звільняти території.

"Ми робимо все можливе, що можемо: доставляємо зброю зі складів Бундесверу, з промисловості та через біржу", - додала голова Міноборони.

Військова допомога від Німеччини

Німеччина з початку повномасштабного вторгнення Росії дуже обережно говорила про військову допомогу Україні. За даними німецьких ЗМІ, уряд заморозив не лише передачу зброї, а й прямі контракти України з оборонними підприємствами.

На тлі успіхів ЗСУ на фронті позиція Берліна дещо змінилася. Нещодавно стало відомо, що Україна отримає 4 установки Gepard та 65 рефрижераторів. Також Німеччина хоче передати ЗСУ бронетранспортери Dingo та нові РСЗВ MARS II.

Проте Міноборони Німеччини відмовляється передавати Україні бойові танки, про що неодноразово заявляла голова відомства та канцлер Олаф Шольц.

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