В Минобороны Франции намекнули на тайные военные учения для ВСУ
Советник министра обороны Франции Себастьен Лекорню намекнул на то, что его страна может проводить тайные военные учения для наших военнослужащих.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Politico .
Согласно официальным данным правительства Франции, с начала полномасштабного вторжения России страна провели обучение для 40 украинских солдат. В основном наших воинов обучали работе с французскими самоходными орудиями Caesar.
Как отметил советник министра обороны, президент Франции Эммануэль Макрон желает сохранить "балансирующую силу" во время войны России против украинского народа.
"Эмманюэль Макрон был очень четок - Украина победит и должна победить, но Россию нельзя унижать. Наша линия состоит в том, чтобы продемонстрировать нашу солидарность с Украиной и помочь ей добиться победы - но если нет, иметь возможность сыграть свою роль, когда конфликт прекратится ", - отметил Лекорню.
Также Лекорню отметил, что другие "специализированные" учения Франция может проводить тайно.
"Соединенное Королевство решило идти вперед с базовой подготовкой. Мы проводим более специализированную подготовку. Мы не будем рассказывать вам обо всем, что мы делаем", – добавил советник.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Дании, по примеру Великобритании, военные ВСУ будут проходить военную подготовку .
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