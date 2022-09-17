В Міноборони Франції натякнули на таємні військові навчання для ЗСУ

Радник міністра оборони Франції Себастьєн Лекорню натякнув на те, що його країна може проводити таємні військові навчання для наших військовослужбовців.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Politico .

Згідно з офіційними даними уряду Франції, з початку повномасштабного вторгнення Росії, країна провели навчання для 40 українських солдатів. Переважно наших воїнів навчали роботі із французькими самохідними гарматами Caesar.

Як відзначив радник міністра оборони, президент Франції Еммануель Макрон бажає зберегти "балансуючу силу" під час війни Росії проти українського народу.

"Емманюель Макрон був дуже чіткий - Україна переможе і має перемогти, але Росію не можна принижувати. Наша лінія полягає у тому, щоб продемонструвати нашу солідарність з Україною та допомогти їй досягти перемоги - але якщо ні, мати можливість зіграти свою роль, коли конфлікт припиниться", - відзначив Лекорню.

Також Лекорню зауважив, що інші "спеціалізовані" навчання Франція може проводити таємно.

"Сполучене Королівство вирішило йти вперед із базовою підготовкою. Ми проводимо більш спеціалізовану підготовку. Ми не будемо розповідати вам про все, що ми робимо", - додав радник.