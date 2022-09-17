ua ru
Сб, 17 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

В Міноборони Франції натякнули на таємні військові навчання для ЗСУ

Новость на русском →
Субота 17 вересня 2022 15:01
В Міноборони Франції натякнули на таємні військові навчання для ЗСУ Фото: українські військові (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Радник міністра оборони Франції Себастьєн Лекорню натякнув на те, що його країна може проводити таємні військові навчання для наших військовослужбовців.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Politico.

Згідно з офіційними даними уряду Франції, з початку повномасштабного вторгнення Росії, країна провели навчання для 40 українських солдатів. Переважно наших воїнів навчали роботі із французькими самохідними гарматами Caesar.

Як відзначив радник міністра оборони, президент Франції Еммануель Макрон бажає зберегти "балансуючу силу" під час війни Росії проти українського народу.

"Емманюель Макрон був дуже чіткий - Україна переможе і має перемогти, але Росію не можна принижувати. Наша лінія полягає у тому, щоб продемонструвати нашу солідарність з Україною та допомогти їй досягти перемоги - але якщо ні, мати можливість зіграти свою роль, коли конфлікт припиниться", - відзначив Лекорню.

Також Лекорню зауважив, що інші "спеціалізовані" навчання Франція може проводити таємно.

"Сполучене Королівство вирішило йти вперед із базовою підготовкою. Ми проводимо більш спеціалізовану підготовку. Ми не будемо розповідати вам про все, що ми робимо", - додав радник.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в Данії, за прикладом Великої Британії, військові ЗСУ будуть проходити вишкіл.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Франція Україна
NEWS
Збитий літак і 200 вбитих окупантів: Генштаб оновив втрати росіян
Збитий літак і 200 вбитих окупантів: Генштаб оновив втрати росіян
DAILY
Михайло Самусь: У росіян уже є дефіцит озброєння та військової техніки
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Михайло Самусь: У росіян уже є дефіцит озброєння та військової техніки