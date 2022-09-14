Дания будет учить украинских военных: что известно

Военнослужащие Вооруженных сил Украины пройдут обучение на территории Дании. Отработки будут осуществлять по примеру Великобритании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Digi24 , которое обнародовало заявление главы датского Минобороны Мортена Бедскоу.

"Будут учения в Дании. Я не могу предоставить больше деталей, но обучение украинской армии в Дании будет", - отметил министр.

Сейчас Копенгаген направил инструкторов в Британию, которая взяла на себя лидерство в подготовке бойцов для армии Украины.

В июне Лондон пообещал в течение четырех месяцев обучить 10 000 украинских военных на нескольких своих базах.