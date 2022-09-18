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Минобороны Чехии обещает помочь Украине положить конец войне с "путинскими нацистами"

Фото: глава Минобороны Чехии Яна Чернохова (flickr.com)
Автор: Мария Кучерявец

Чехия продолжит оказывать Украине военную и гуманитарную помощь. Чтобы положить конец войне с "путинскими нацистами".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter министра обороны Чехии Яны Черноховой.

"Каждый, кто отрицает, что Россия является агрессором, и критикует то, что мы помогаем положить конец войне с путинскими нацистами и террористами, снабжая военную технику и гуманитарную помощь, несет свою долю вины за эти убийства. Мы не перестанем помогать. Мы просто остановим российских мерзавцев как можно скорее", - написала она.

Напомним, перед этим глава МИД Чехии Ян Липовский призвал создать международный трибунал расследования военных преступлений россиян на фоне обнаружения братских могил в Изюме.

Добавим, по данным чешских СМИ, Прага согласовала передачу Украине разведывательных беспилотников.

Также стало известно, что Чехия завершила переговоры с Германией по танкам Leopard. Прага получит немецкую технику вместо советских танков Т-72, ранее передавших Украине.

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Министерство обороны УкраиныЧехияВоенная помощь