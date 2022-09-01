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Чехия согласовала с Германией поставки танков Leopard вместо переданных Украине Т-72

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Прага, Четверг 01 сентября 2022 18:26
Чехия согласовала с Германией поставки танков Leopard вместо переданных Украине Т-72 Фото: Чехия получит от Германии 15 танков Leopard вместо советских Т-72 (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Чехия и Германия завершили переговоры и согласовали передачу танков Leopard. Прага получит немецкую технику вместо советских танков Т-72, которые ранее передала Украине.

Об этом заявила спикер Минобороны Чехии Наталья Форстерова, сообщает РБК-Украина со ссылкой на СТК.

"Чехия и Германия завершили юридические и технические детали передачи чешской армии 15 немецких танков Leopard", - заявила спикер.

По ее словам, Германия таким образом компенсирует потери чешских Вооруженных сил, поскольку после начала полномасштабного вторжения Чехия направила Украине танки Т-72 и другую тяжелую технику.

Прага получит танки устаревшей модификации Leopard 2A4. Однако страны также договорились о закупке новейших моделей. Чехия приобретет до 50 самых современных танков Leopard версии 2A7+. Первые машины будут готовы к концу года.

Напомним, по данным чешских СМИ, Прага согласовала передачу Украине разведывательных беспилотников.

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