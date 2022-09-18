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Міноборони Чехії обіцяє допомогти Україні покласти край війні з "путінськими нацистами"

Фото: глава Міноборони Чехії Яна Чернохова (flickr.com)
Автор: Марія Кучерявець

Чехія продовжить надавати Україні військову і гуманітарну допомогу. Аби покласти край війні з "путінськими нацистами".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter міністра оборони Чехії Яни Чернохової.

"Кожен, хто заперечує, що Росія є агресором, і критикує те, що ми допомагаємо покласти край війні з путінськими нацистами та терористами, постачаючи військову техніку та гуманітарну допомогу, несе свою частку провини за ці вбивства. Ми не перестанемо допомагати. Ми просто зупинимо російських мерзотників якомога швидше", - написала вона.

Нагадаємо, перед цим глава МЗС Чехії Ян Липавський закликав створити міжнародний трибунал розслідування військових злочинів росіян на тлі виявлення братських могил в Ізюмі.

Додамо, за даними чеських ЗМІ, Прага погодила передачу Україні розвідувальних безпілотників.

Також стало відомо, що Чехія завершила переговори з Німеччиною щодо танків Leopard. Прага отримає німецьку техніку замість радянських танків Т-72, які раніше передала Україні.

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