Минобороны Британии о потерях России в Украине: более 80 тысяч военных за шесть месяцев

За шесть месяцев войны против Украины российские потери составляют более 80 тысяч военных, если объединить погибших, раненых, дезертиров.

Об этом заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

"Мы в основном принимаем данные о российских потерях, которые составляют - если объединить погибших, раненых, дезертиров - более 80 тысяч человек из их вооруженных сил. Это 80 тысяч за шесть месяцев по сравнению с 15 тысячами, которые они потеряли за десять лет в Афганистане", - заявил он.

По словам Уоллеса, Россия находится в очень хрупком положении.

"Я говорил со своими начальниками разведки сегодня утром, перед тем как выступить, вы знаете, продвижение России можно измерить в метрах в неделю, а не в милях. Она перемалывает небольшие участки страны в попытке продвинуться вперед - совершенно противоположно трехдневной спецоперации, о которой она говорила шесть месяцев назад", - заявил министр.

Напомним, ВСУ ликвидировали почти 46 тысяч военных РФ за шесть месяцев войны. За минувшие сутки Россия потеряла еще 150 оккупантов.

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