Міноборони Британії про втрати Росії в Україні: понад 80 тисяч військових за шість місяців

За шість місяців війни проти України російські втрати становлять понад 80 тисяч військових, якщо об'єднати загиблих, поранених, дезертирів.

Про це заявив міністр оборони Великобританії Бен Воллес, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

"Ми в основному приймаємо дані про російські втрати, які складають - якщо об'єднати загиблих, поранених, дезертирів - понад 80 тисяч осіб з їхніх збройних сил. Це 80 тисяч за шість місяців порівняно з 15 тисячами, які вони втратили за десять років в Афганістані", - заявив він.

За словами Воллеса, Росія знаходиться в дуже крихкому становищі.

"Я говорив зі своїми начальниками розвідки сьогодні вранці, перед тим як виступити, Ви знаєте, просування Росії можна виміряти в метрах на тиждень, а не в милях. Вона перемелює невеликі ділянки країни в спробі просунутися вперед-абсолютно протилежно триденної спецоперації, про яку вона говорила шість місяців тому", - заявив міністр.

Нагадаємо, ЗСУ ліквідували майже 46 тисяч військових РФ за шість місяців війни. За минулу добу Росія втратила ще 150 окупантів.

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