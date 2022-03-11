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Минобороны Беларуси назвали ракетный удар по белорусской деревне фейком

Автор: Светлана Мащенко

Нанесенный российской авиацией удар по территории Беларуси в пятницу, 11 марта, назвали фейком в Минобороны РБ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официального представителя Министерства обороны Инну Горбачеву.

"Министерство обороны однозначно заявляет, что информация о ракетном ударе по белорусской деревне является откровенным бредом", - заявила она.

Удар, по данным Командования Воздушных Сил ВСУ был в районе населенного пункта Копани.

"Сегодня в 14:30 от ГПС поступила информация, что российские самолеты вылетели с аэродрома Дубровица (Беларусь), зашли на территорию Украины, развернулись над нашими н.п. Городичи и Тумени, после чего нанесли огневое поражение по населенному пункту Копани (Беларусь)", - говорится в сообщении.

В Офисе президента назвали такой шаг провокацией и попыткой втянуть Беларусь в войну против Украины.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что министр обороны Украины Резников предупредил о возможной провокации РФ на границе с Беларусью.

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