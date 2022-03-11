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Міноборони Білорусі назвали ракетний удар по білоруському селу фейком

Автор: Світлана Мащенко

Нанесений російською авіацією удар по території Білорусі у п'ятницю, 11 березня, назвали фейком в Міноборони РБ.

Про це повідомляє РБК-Україна с посиланням на офіційного представника Міністерства оборони Інну Горбачову.

"Міністерство оборони однозначно заявляє, що інформація про ракетний удар по білоруському селі є відвертою маячнею", - заявила вона.

Удар, за даними Командування Повітряних Сил ЗСУ, був у районі населеного пункту Копані.

"Сьогодні о 14:30 від ДПС надійшла інформація, що російські літаки вилетіли з аеродрому Дубровиця (Білорусь), зайшли на територію України, розгорнулися над нашими н.п. Городичі і Тумені, після чого завдали вогневого ураження по населеному пункту Копані (Білорусь)", - йдеться в повідомленні.

В офісі президента назвали такий крок провокацією і спробою втягнути Білорусь у війну проти України.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що Міністр оборони України Резніков попередив про можливу провокацію РФ на кордоні з Білоруссю.

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БілорусьВійна Росії проти України