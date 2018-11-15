Минобороны Австрии исключает возможность участия в армии ЕС

Фото: армия Австрии (warfor.me)

В Минобороны Австрии заявили, что их страна - нейтральная

Министерство обороны Австрии исключает возможность участия страны в общей европейской армии. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на издание Kurier.

"Идея европейской армии противоречит конституционной позиции Австрии. Австрия - нейтральная", - отметил представитель министерства.

Ранее французский президент Эммануэль Макрон призвал к созданию "настоящей европейской армии" для защиты Европы от России и даже от США.

Позже канцлер Германии Ангела Меркель поддержала идею создания армии в Европейском союзе.

После этого президент США Дональд Трамп прокомментировал инициативу Макрона, заявив, что странам ЕС стоит больше вкладывать в НАТО.

В свою очередь Макрон сказал, что разделяет мнение Трампа о необходимости лучше распределять финансовое бремя в НАТО. Однако, как считает французский президент, создание армии ЕС не противоречит принципам Альянса.

Также РБК-Украина писало, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что предложение президента Франции Эммануэля Макрона о создании европейской армии может усилить обороноспособность Европы, но должно дополнять НАТО.