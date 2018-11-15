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Міноборони Австрії виключає можливість участі в армії ЄС

Новини » Політика    15.11.2018 - 11:40
Міноборони Австрії виключає можливість участі в армії ЄС
Фото: армія Австрії (warfor.me)

У Міноборони Австрії заявили, що їхня країна - нейтральна

Міністерство оборони Австрії виключає можливість участі країни в спільній європейській армії. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на видання Kurier.

"Ідея європейської армії суперечить конституційній позиції Австрії. Австрія - нейтральна", - зазначив представник міністерства.

Раніше французький президент Еммануель Макрон закликав до створення "справжньої європейської армії" для захисту Європи від Росії і навіть США.

Пізніше канцлер Німеччини Ангела Меркель підтримала ідею створення армії в Європейському союзі.

Після цього президент США Дональд Трамп прокоментував ініціативу Макрона, заявивши, що країнам ЄС варто більше вкладати в НАТО.

У свою чергу Макрон сказав, що поділяє думку Трампа про необхідність краще розподіляти фінансовий тягар в НАТО. Однак, як вважає французький президент, створення армії ЄС не суперечить принципам Альянсу.

Також РБК-Україна писало, що генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг вважає, що пропозиція президента Франції Еммануеля Макрона про створення європейської армії може посилити обороноздатність Європи, але має доповнювати НАТО.

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