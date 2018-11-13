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Европа должна защищаться в рамках НАТО, - Столтенберг

Новости » Политика    13.11.2018 - 12:28
Европа должна защищаться в рамках НАТО, - Столтенберг
Фото: Йенс Столтенберг (nato.int)

По его словам, инициатива о создании европейской армии имеет смысл только в рамках Альянса

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что предложение президента Франции Эммануэля Макрона о создании европейской армии может усилить обороноспособность Европы, но должно дополнять НАТО. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

По его словам, европейские оборонные усилия должны происходить в рамках НАТО, усиливая его европейскую основу.

"Когда европейская армия это будет делать, я буду приветствовать такие действия ЕС относительно обороны", - сказал Столтенберг.

Впрочем, он призвал не ставить под сомнениесвязи с Вашингтоном и не ослаблять трансатлантический союз.

Ранее Столтенберг заявлял, что усилия Европейского союза по укреплению собственной обороны не должны наносить вред трансатлантическому сотрудничеству.

Кроме того Йенс Столтенберг заявил, что Альянс не планирует размещать ядерное оружие в Европе. По словам Столтенберга, подписание Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности между США и Советским Союзом в 1987 году сократило общее количество ядерного оружия. Кроме того, договор запретил целую категорию оружия, специально предназначенную для Европы.

Столтенберг призвал к сохранению трансатлантического сотрудничества НАТО не планирует размещать ядерное оружие в Европе
Новости Украины НАТОЙенс СтолтенбергЕвропа
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