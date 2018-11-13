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Меркель поддержала позицию Франции о создании армии ЕС

Новости » Политика    13.11.2018 - 17:02
Меркель поддержала позицию Франции о создании армии ЕС
Фото: Ангела Меркель (nato.int)

Канцлер Германии поддерживает позицию Эммануэля Макрона о создании армии Евросоюза

Канцлер Германии Ангела Меркель закликпала к созданию армии в Европейском союзе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на немецкое издание dpa news agency.

В частности, отмечается, что Меркель призывает к возможному созданию европейской армии, таким образом поддерживая подобный призыв президента Франции Эммануэля Макрона.

Меркель поддержала позицию Франции о создании армии ЕС

Напомним, ранее французский президент эммануэль Макрон предложил идею создания европейской армии для противостояния давлению со стороны Штатов, РФ и Китая. После этого президент США Дональд Трамп прокомментировал инициативу Макрона, заявив, что странам ЕС стоит больше вкладывать в НАТО.

В свою очередь Макрон сказал, что разделяет мнение Трампа о необходимости лучше распределять финансовое бремя в НАТО. Однако, как считает французский президент, создание армии ЕС не противоречит принципам Альянса.

В спор сторон вмешался генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - он считает, что предложение президента Франции Эммануэля Макрона о создании европейской армии может усилить обороноспособность Европы, но должно дополнять НАТО.

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