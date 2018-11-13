Меркель поддержала позицию Франции о создании армии ЕС

Фото: Ангела Меркель (nato.int)

Канцлер Германии поддерживает позицию Эммануэля Макрона о создании армии Евросоюза

Канцлер Германии Ангела Меркель закликпала к созданию армии в Европейском союзе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на немецкое издание dpa news agency.

В частности, отмечается, что Меркель призывает к возможному созданию европейской армии, таким образом поддерживая подобный призыв президента Франции Эммануэля Макрона.

Напомним, ранее французский президент эммануэль Макрон предложил идею создания европейской армии для противостояния давлению со стороны Штатов, РФ и Китая. После этого президент США Дональд Трамп прокомментировал инициативу Макрона, заявив, что странам ЕС стоит больше вкладывать в НАТО.

В свою очередь Макрон сказал, что разделяет мнение Трампа о необходимости лучше распределять финансовое бремя в НАТО. Однако, как считает французский президент, создание армии ЕС не противоречит принципам Альянса.

В спор сторон вмешался генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - он считает, что предложение президента Франции Эммануэля Макрона о создании европейской армии может усилить обороноспособность Европы, но должно дополнять НАТО.