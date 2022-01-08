UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Минобороны Армении уверяют, что не обстреливали позиций ВС Азербайджана

Автор: Ольга Белей

Минобороны Армении заявило, что информация Баку об обстреле армянскими вооруженными силами в субботу, 8 января, позиций азербайджанской стороны на восточном направлении границы не соответствует действительности. В ведомстве утверждают, что ситуация относительно стабильная по всему периметру армяно-азербайджанской границы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Армении.

"Заявление Минобороны Азербайджана о том, что 8 января подразделения Вооруженных сил (ВС) Армении обстреляли азербайджанские военные позиции, расположенные в восточной части армяно-азербайджанской границы, не соответствует действительности. Азербайджанские подразделения несколько раз открыли беспорядочный огонь, на что армянская сторона не ответила", - говорится в заявлении пресс-службы армянского военного ведомства.

В ведомстве добавили, что "на данный момент ситуация относительно стабильная по всему периметру армяно-азербайджанской границы и находится под полным контролем ВС Армении".

Напомним, министерство обороны Азербайджана сообщило в субботу, 8 января, об обстреле с территории Армении позиций ВС страны в приграничном Кельбаджарском районе. По данным оборонного ведомства, в результате ответных мер огонь был подавлен, потерь среди личного состава и техники нет.

Напомним, после стремительного наступления Азербайджана в ноябре 2020 года была достигнута договоренность о прекращении огня в Нагорном Карабахе и вводе российских военных. Кампания завершилась фактическим поражением армянской армии, Баку были переданы несколько районов.

Отметим, после войны за Нагорный Карабах между Баку и Ереваном обострились отношения из-за демаркации границ.

Читайте РБК-Украина в Google News
Нагорный Карабах