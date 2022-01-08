В Минобороны Армении уверяют, что не обстреливали позиций ВС Азербайджана

Минобороны Армении заявило, что информация Баку об обстреле армянскими вооруженными силами в субботу, 8 января, позиций азербайджанской стороны на восточном направлении границы не соответствует действительности. В ведомстве утверждают, что ситуация относительно стабильная по всему периметру армяно-азербайджанской границы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Армении.

"Заявление Минобороны Азербайджана о том, что 8 января подразделения Вооруженных сил (ВС) Армении обстреляли азербайджанские военные позиции, расположенные в восточной части армяно-азербайджанской границы, не соответствует действительности. Азербайджанские подразделения несколько раз открыли беспорядочный огонь, на что армянская сторона не ответила", - говорится в заявлении пресс-службы армянского военного ведомства. В ведомстве добавили, что "на данный момент ситуация относительно стабильная по всему периметру армяно-азербайджанской границы и находится под полным контролем ВС Армении".