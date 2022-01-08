В Минобороны Армении уверяют, что не обстреливали позиций ВС Азербайджана

Минобороны Армении заявило, что информация Баку об обстреле армянскими вооруженными силами в субботу, 8 января, позиций азербайджанской стороны на восточном направлении границы не соответствует действительности. В ведомстве утверждают, что ситуация относительно стабильная по всему периметру армяно-азербайджанской границы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Армении.
"Заявление Минобороны Азербайджана о том, что 8 января подразделения Вооруженных сил (ВС) Армении обстреляли азербайджанские военные позиции, расположенные в восточной части армяно-азербайджанской границы, не соответствует действительности. Азербайджанские подразделения несколько раз открыли беспорядочный огонь, на что армянская сторона не ответила", - говорится в заявлении пресс-службы армянского военного ведомства.
В ведомстве добавили, что "на данный момент ситуация относительно стабильная по всему периметру армяно-азербайджанской границы и находится под полным контролем ВС Армении".
Напомним, министерство обороны Азербайджана сообщило в субботу, 8 января, об обстреле с территории Армении позиций ВС страны в приграничном Кельбаджарском районе. По данным оборонного ведомства, в результате ответных мер огонь был подавлен, потерь среди личного состава и техники нет.
Напомним, после стремительного наступления Азербайджана в ноябре 2020 года была достигнута договоренность о прекращении огня в Нагорном Карабахе и вводе российских военных. Кампания завершилась фактическим поражением армянской армии, Баку были переданы несколько районов.
Отметим, после войны за Нагорный Карабах между Баку и Ереваном обострились отношения из-за демаркации границ.