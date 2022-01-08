ru ua
Сб, 08 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Баку заявили об обстреле позиций ВС Азербайджана со стороны Армении

Новина українською →
Азербайджан, Суббота 08 января 2022 15:49
В Баку заявили об обстреле позиций ВС Азербайджана со стороны Армении Фото: Азербайджан обвинил Армению в обстреле своей территории (Getty Images)
Автор: Ольга Белей

Министерство обороны Азербайджана сообщило в субботу, 8 января, об обстреле с территории Армении позиций ВС страны в приграничном Кельбаджарском районе. По данным оборонного ведомства, в результате ответных мер огонь был подавлен, потерь среди личного состава и техники нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Vesti.az.

"Сегодня, около 13:50, вооруженные силы Армении с позиций, расположенных в направлении населенного пункта Юхары Шорджа Басаркечарского района, подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии в направлении Кяльбаджарского района с применением АГС и крупнокалиберного оружия", - пишет издание.

При этом в Министерстве обороны Азербайджана уточнили, что в результате ответных действий подразделений ВС Азербайджана огневая активность противника была подавлена.

Потерь в личном составе и технике азербайджанской армии нет.

"В настоящее время обстановка на указанном направлении стабильная, оперативные условия находятся под контролем подразделений Вооруженных сил Азербайджана", - пишет издание.

Напомним, после стремительного наступления Азербайджана в ноябре 2020 года была достигнута договоренность о прекращении огня в Нагорном Карабахе и вводе российских военных. Кампания завершилась фактическим поражением армянской армии, Баку были переданы несколько районов.

Отметим, после войны за Нагорный Карабах между Баку и Ереваном обострились отношения из-за демаркации границ.

Читайте РБК-Украина в Google News
Азербайджан
NEWS
Экс-председатель КНБ Масимов задержан в Казахстане по подозрению в госизмене
Экс-председатель КНБ Масимов задержан в Казахстане по подозрению в госизмене
DAILY
Протесты, увольнение Назарбаева и российский десант. Вопросы и ответы о кризисе в Казахстане
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Протесты, увольнение Назарбаева и российский десант. Вопросы и ответы о кризисе в Казахстане