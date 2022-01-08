У Міноборони Вірменії запевняють, що не обстрілювали позицій ЗС Азербайджану

Міноборони Вірменії заявило, що інформація Баку про обстріл вірменськими збройними силами в суботу, 8 січня, позицій азербайджанської сторони на східному напрямку кордону не відповідає дійсності. У відомстві стверджують, що ситуація відносно стабільна по всьому периметру вірмено-азербайджанського кордону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства оборони Вірменії.

"Заява Міноборони Азербайджану про те, що 8 січня підрозділи Збройних сил (ЗС) Вірменії обстріляли азербайджанські військові позиції, розташовані в східній частині вірмено-азербайджанського кордону, не відповідає дійсності. Азербайджанські підрозділи кілька разів відкрили безладний вогонь, на що вірменська сторона не відповіла", - йдеться в заяві прес-служби вірменського військового відомства. У відомстві додали, що "на даний момент ситуація відносно стабільна по всьому периметру вірмено-азербайджанського кордону і знаходиться під повним контролем ЗС Вірменії".