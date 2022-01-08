У Міноборони Вірменії запевняють, що не обстрілювали позицій ЗС Азербайджану

Міноборони Вірменії заявило, що інформація Баку про обстріл вірменськими збройними силами в суботу, 8 січня, позицій азербайджанської сторони на східному напрямку кордону не відповідає дійсності. У відомстві стверджують, що ситуація відносно стабільна по всьому периметру вірмено-азербайджанського кордону.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства оборони Вірменії.
"Заява Міноборони Азербайджану про те, що 8 січня підрозділи Збройних сил (ЗС) Вірменії обстріляли азербайджанські військові позиції, розташовані в східній частині вірмено-азербайджанського кордону, не відповідає дійсності. Азербайджанські підрозділи кілька разів відкрили безладний вогонь, на що вірменська сторона не відповіла", - йдеться в заяві прес-служби вірменського військового відомства.
У відомстві додали, що "на даний момент ситуація відносно стабільна по всьому периметру вірмено-азербайджанського кордону і знаходиться під повним контролем ЗС Вірменії".
Нагадаємо, міністерство оборони Азербайджану повідомило в суботу, 8 січня, про обстрілі з території Вірменії позицій ЗС країни у прикордонному Кельбаджарском районі. За даними оборонного відомства, в результаті заходів у відповідь вогонь був придушений, втрат серед особового складу і техніки немає.
Нагадаємо, після стрімкого наступу Азербайджану в листопаді 2020 року була досягнута домовленість про припинення вогню в Нагірному Карабасі і введенні російських військових. Кампанія завершилася фактичною поразкою вірменської армії, Баку були передані кілька районів.
Відзначимо, після війни за Нагірний Карабах між Баку і Єреваном загострилися відносини через демаркацію кордонів.