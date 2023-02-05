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Минобороны обратилось к украинцам с важной просьбой

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Воскресенье 05 февраля 2023 17:44
Минобороны обратилось к украинцам с важной просьбой Фото: министр обороны Алексей Резников (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Украинцам следует доверять только Генеральному штабу ВСУ по поводу информации, которая касается ситуации на фронте и возможного наступления россиян, и не подвергаться паническим вбросам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Алексея Резникова на пресс-конференции, которую приводит АрмияInform.

"Наши Силы обороны держатся. Многие в Telegram писали, что ночью будет нападение. Никакого нападения не произошло. Нужно слушать Генеральный штаб ВСУ", - сказал он.

Резников подчеркнул, что ни рядом с Черниговом, ни с Харьковом нет ударных групп россиян. Поэтому не нужно поддаваться разным паническим вбросам.

"Сегодня пограничники, Нацгвардия и Силы обороны держатся. Давайте верить в них. Мы ожидаем наступления россиян, они любят символизм. Мы готовы, ВСУ готовы, Ставка верховного главнокомандующего держит контроль, все готовы к отпору, накапливаем силы", - сказал он.

Министр добавил, что оккупанты пытаются давить на Украину изменением тактики, малыми штурмовыми группами штурмуют линию обороны, они не жалеют ни мобилизованных, ни наемников.

Напомним, Резников сообщил, что Украина ожидает возможного наступления России в этом месяце, к годовщине полномасштабного вторжения.

Эксперты рассказали, с каких направлений могут пойти оккупанты в новое наступление на Украину и хватит ли у них техники.

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