У Міноборони заявили про наближення "війни термінаторів"

За даними Бежевця, вже до кінця 2024 року на поле бою вийдуть ефективні дрони, які будуть виконувати роботу замість військових.

"Які вже, умовно кажучи, не літають, а їздять, повзають на землі. І в найближчий перспективі лінія розмежування буде насичена саме такими залізяками, які виконують саму тяжку, небезпечну роботу за людей", - зазначив представник Міноборони.

Бежевець також зазначив, що такі наземні дрони будуть повністю закривати лінію фронту.

"Умовно кажучи, буде лінія одна, лінія інша і між ними це все повзає, стріляє, вбиває і не дає нічому живому цю лінію перетнути, тому що відразу вилітає, виїжджає вбиває, розстрілює. Умовно кажучи, така "війна термінаторів". Ми достатньо близько наближаємось до цього моменту, коли з обох боків будуть машини", - розповів Олексій Бежевець.