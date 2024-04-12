В Минобороны заявили о приближении "войны терминаторов"

По данным Бежевца, уже к концу 2024 года на поле боя выйдут эффективные дроны, которые будут выполнять работу вместо военных.

"Которые уже, условно говоря, не летают, а ездят, ползают на земле. И в ближайший перспективе линия разграничения будет насыщена именно такими железками, которые выполняют самую тяжелую, опасную работу за людей", - отметил представитель Минобороны.

Бежевец также отметил, что такие наземные дроны будут полностью закрывать линию фронта.

"Условно говоря, будет линия одна, линия другая и между ними это все ползает, стреляет, убивает и не дает ничему живому эту линию пересечь, потому что сразу вылетает, выезжает убивает, расстреливает. Условно говоря, такая "война терминаторов". Мы достаточно близко приближаемся к этому моменту, когда с обеих сторон будут машины", - рассказал Алексей Бежевец.