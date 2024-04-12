У Міноборони заявили про наближення "війни термінаторів"
Війна в Україні знаходиться дуже близько до того моменту, коли на полі бою з обох сторін будуть воювати не люди, а машини.
Про це розповів уповноважений представник Міністерства оборони України з питань рекрутингу Олексій Бежевець, повідомляє РБК-Україна з посиланням на You-Tube канал Ukrinform TV.
За даними Бежевця, вже до кінця 2024 року на поле бою вийдуть ефективні дрони, які будуть виконувати роботу замість військових.
"Які вже, умовно кажучи, не літають, а їздять, повзають на землі. І в найближчий перспективі лінія розмежування буде насичена саме такими залізяками, які виконують саму тяжку, небезпечну роботу за людей", - зазначив представник Міноборони.
Бежевець також зазначив, що такі наземні дрони будуть повністю закривати лінію фронту.
"Умовно кажучи, буде лінія одна, лінія інша і між ними це все повзає, стріляє, вбиває і не дає нічому живому цю лінію перетнути, тому що відразу вилітає, виїжджає вбиває, розстрілює. Умовно кажучи, така "війна термінаторів". Ми достатньо близько наближаємось до цього моменту, коли з обох боків будуть машини", - розповів Олексій Бежевець.
Дрони та РЕБ українського виробництва
Нагадаємо, що на озброєнні української армії вже десятки дронів вітчизняного виробництва. Йдеться не лише про безпілотні літальні апарати, але й про надводні дрони.
Раніше міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін повідомив, що Україна налагодила серійне виробництво вітчизняного аналога "Шахедів".
Також Україна розробляє власний аналог російського дрона-камікадзе "Ланцет", його вже тестують на фронті.
Міністр з цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що Україна вже наздогнала РФ за кількістю дронів-камікадзе дальньої дії. За його словами, Україна має амбіції перевести виробництво РЕБ на ринкові рейки та відкрити його для підприємців.
Що таке РЕБ та як це впливає на хід війни України з РФ, - читайте в матеріалі РБК-Україна.
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