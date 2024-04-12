В Минобороны заявили о приближении "войны терминаторов"
Война в Украине находится очень близко к тому моменту, когда на поле боя с обеих сторон будут воевать не люди, а машины.
Об этом рассказал уполномоченный представитель Министерства обороны Украины по вопросам рекрутинга Алексей Бежевец, передает РБК-Украина со ссылкой на You-Tube канал Ukrinform TV.
По данным Бежевца, уже к концу 2024 года на поле боя выйдут эффективные дроны, которые будут выполнять работу вместо военных.
"Которые уже, условно говоря, не летают, а ездят, ползают на земле. И в ближайший перспективе линия разграничения будет насыщена именно такими железками, которые выполняют самую тяжелую, опасную работу за людей", - отметил представитель Минобороны.
Бежевец также отметил, что такие наземные дроны будут полностью закрывать линию фронта.
"Условно говоря, будет линия одна, линия другая и между ними это все ползает, стреляет, убивает и не дает ничему живому эту линию пересечь, потому что сразу вылетает, выезжает убивает, расстреливает. Условно говоря, такая "война терминаторов". Мы достаточно близко приближаемся к этому моменту, когда с обеих сторон будут машины", - рассказал Алексей Бежевец.
Дроны и РЭБ украинского производства
Напомним, что на вооружении украинской армии уже десятки дронов отечественного производства. Речь идет не только о беспилотных летательных аппаратах, но и о надводных дронах.
Ранее министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин сообщил, что Украина наладила серийное производство отечественного аналога "Шахедов".
Также Украина разрабатывает свой аналог российского дрона-камикадзе "Ланцет", его уже тестируют на фронте.
Министр по цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что Украина уже догнала РФ по количеству дронов-камикадзе дальнего действия. По его словам, у Украины есть амбиции перевести производство РЭБ на рыночные рельсы и открыть его для предпринимателей.
Что такое РЭБ и как это влияет на ход войны Украины с РФ, - читайте в материале РБК-Украина.
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