UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теніс
Бокс

Wave
+
-

Wave
Інсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Подорожі
Смак
Зірки

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренди
Корисне
Смачно
Гороскопи
Графіки відключення світла Енергетичне перемир'я Війна в Україні

У Міноборони заявили про покращення ситуації зі Starlink, але є нюанс

22:39 14.10.2026 Ср
2 хв
aimg Іван Носальський
Ілюстративне фото: Starlink в Україні працює з обмеженнями (Getty Images)

До кінця дня якість зв'язку "військового пакету" Starlink на українських дронах за швидкості до 160 км/год покращилася. Проте обмеження продовжують діяти.

Як передає РБК-Україна, про це журналістам повідомили у Міністерстві оборони України.

"SpaceX продовжує зберігати обмеження 161 км/год. Протягом дня реальні обмеження були суттєво нижчими. Проте станом на даний момент фіксуємо, що на швидкості до 160 якість зв'язку покращилася", - зазначили у відомстві.

Там додали, що контакти з партнерами та SpaceX з приводу стабільних умов сервісу та недопущення раптових обмежень продовжуються.

Обмеження роботи Starlink

Нагадаємо, сьогодні, 14 жовтня, стало відомо, що з роботою терміналів Starlink виникла серйозна проблема.

Нормально функціонувати під час руху перестали термінали Starshield - військова версія супутникового зв'язку. Ліміт встановили лише на рівні близько 160 км/год. При перевищенні цього порога термінали втрачали зв'язок, а деяких підрозділах перебої виникали і менших швидкостях.

Також це вплинуло на роботу дронів-перехоплювачів, за допомогою яких українські захисники збивають російські "шахеди".

Як зазначив президент Володимир Зеленський, на тлі таких обмежень Росія розпочала одну з наймасовіших атак на Україну. З ночі ворог запустив сотні ударних безпілотників.

Звертаючись до Ілона Маска, Зеленський закликав виправити помилку, яка може призвести до жертв серед українців.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
StarlinkВійна в Україні