У Міноборони заявили про покращення ситуації зі Starlink, але є нюанс

"SpaceX продовжує зберігати обмеження 161 км/год. Протягом дня реальні обмеження були суттєво нижчими. Проте станом на даний момент фіксуємо, що на швидкості до 160 якість зв'язку покращилася", - зазначили у відомстві.

Там додали, що контакти з партнерами та SpaceX з приводу стабільних умов сервісу та недопущення раптових обмежень продовжуються.

Обмеження роботи Starlink

Нагадаємо, сьогодні, 14 жовтня, стало відомо, що з роботою терміналів Starlink виникла серйозна проблема.

Нормально функціонувати під час руху перестали термінали Starshield - військова версія супутникового зв'язку. Ліміт встановили лише на рівні близько 160 км/год. При перевищенні цього порога термінали втрачали зв'язок, а деяких підрозділах перебої виникали і менших швидкостях.

Також це вплинуло на роботу дронів-перехоплювачів, за допомогою яких українські захисники збивають російські "шахеди".