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В Минобороны заявили об улучшении ситуации со Starlink, но есть нюанс

22:39 14.10.2026 Ср
2 мин
aimg Иван Носальский
Иллюстративное фото: Starlink в Украине работает с ограничениями (Getty Images)

К концу дня качество связи "военного пакета" Starlink на украинских дронах при скорости до 160 км/ч улучшилось. Однако ограничения продолжают действовать.

Как передает РБК-Украина, об этом журналистам сообщили в Министерстве обороны Украины.

"SpaceX продолжает сохранять ограничение 161 км/ч. В течение дня реальные ограничения были существенно ниже. Однако, по состоянию на данный момент, фиксируем, что на скорости до 160 качество связи улучшилось", - отметили в ведомстве.

Там добавили, что контакты с партнерами и SpaceX по поводу стабильных условий сервиса и недопущении внезапных ограничений продолжаются.

Ограничения работы Starlink

Напомним, сегодня, 14 октября, стало известно, что с работой терминалов Starlink возникла серьезная проблема.

Нормально функционировать во время движения перестали терминалы Starshield - военная версия спутниковой связи. Лимит установили на уровне около 160 км/ч. При превышении этого порога терминалы теряли связь, а в некоторых подразделениях перебои возникали и на меньших скоростях.

Также это повлияло и на работу дронов-перехватчиков, при помощи которых украинские защитники сбивают российские "шахеды".

Как отметил президент Владимир Зеленский, на фоне таких ограничений Россия начала одну из самых массированных атак на Украину. С ночи враг запустил сотни ударных беспилотников.

Обращаясь к Илону Маску, Зеленский призвал исправить ошибку, которая может привести к жертвам среди украинцев.

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