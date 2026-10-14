В Минобороны заявили об улучшении ситуации со Starlink, но есть нюанс

"SpaceX продолжает сохранять ограничение 161 км/ч. В течение дня реальные ограничения были существенно ниже. Однако, по состоянию на данный момент, фиксируем, что на скорости до 160 качество связи улучшилось", - отметили в ведомстве.

Там добавили, что контакты с партнерами и SpaceX по поводу стабильных условий сервиса и недопущении внезапных ограничений продолжаются.

Ограничения работы Starlink

Напомним, сегодня, 14 октября, стало известно, что с работой терминалов Starlink возникла серьезная проблема.

Нормально функционировать во время движения перестали терминалы Starshield - военная версия спутниковой связи. Лимит установили на уровне около 160 км/ч. При превышении этого порога терминалы теряли связь, а в некоторых подразделениях перебои возникали и на меньших скоростях.

Также это повлияло и на работу дронов-перехватчиков, при помощи которых украинские защитники сбивают российские "шахеды".