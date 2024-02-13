У Міноборони затвердили проект щодо протимінної діяльності до 2033 року

"Ухвалили низку важливих рішень, що дозволять покращити ситуацію з протимінної діяльності в Україні, яка склалась внаслідок повномасштабного вторгнення Російської Федерації", - сказано у повідомленні.

Зокрема було схвалено проект Національної стратегії з питань протимінної діяльності до 2033 року. Невдовзі його буде подано на розгляд та затвердження Радою національної безпеки та оборони України.

"Основним завданням Національного органу з питань протимінної діяльності є формування державної політики та координація в Україні всіх заходів протимінної діяльності, включаючи гуманітарне розмінування", - розповіли у Міноборони.

Розмінування Чорного моря

Нагадаємо, у зв'язку з проблемою великої кількості дрейфуючих мін у Чорному морі та продовженням російських атак в акваторії Україна продовжує зміцнювати співпрацю з країнами-членами НАТО в питаннях розмінування моря.

На тому тижні глава Міноборони Болгарії Тодор Тагарєв заявив, що угода країни з Румунією та Туреччиною про створення протимінної групи в Чорному морі скоро буде підписана. Після цього місія розпочнеться.

Вже 11 січня міністр оборони Туреччини Ясар Гюлер, його румунський колега Ангел Тілвар і заступник міністра оборони Болгарії Атанас Запрянов підписали в Стамбулі меморандум про взаєморозуміння, щоб сформувати тристоронню ініціативу зі знешкодження вибухових речовин.

Додамо, нещодавно речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук розповів, скільки часу піде на розмінування Чорного моря. Вчора він також заявив, що робота українського "зернового коридору" вийшла на свої потужності до повномасштабного вторгнення Росії.

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