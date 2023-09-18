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Україна разом з країнами НАТО готується розміновувати Чорне море, - ВМС

Україна, Понеділок 18 вересня 2023 15:46
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Україна разом з країнами НАТО готується розміновувати Чорне море, - ВМС Фото: Україна разом з країнами НАТО готується розміновувати Чорне море (facebook.com/navy.mil.gov.ua)
Автор: Тетяна Степанова

Україна продовжує зміцнювати співпрацю з країнами-членами НАТО в питаннях розмінування акваторії Чорного моря.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Військово-морських сил ЗСУ.

Як зазначили у ВМС, міжнародна співпраця з розмінування української акваторії постійно посилюється.

Ще минулого року Штаб тактичної групи протимінних дій проходив курс планування протимінних операцій, що допомогло підготувати особовий склад для злагодженої співпраці.

У ВМС розповіли, що все це проводилося відповідно до стандартів НАТО, які українські Сили оборони прагнуть опанувати в повному обсязі та підкреслили, що саме єдині принципи стануть запорукою успішного виконання спільних завдань, а також повністю забезпечать в майбутньому безпеку України від Росії.

"Тому, окрім теоретичної частини, важливим етапом передувало вивчення військовослужбовцями англійської мови на рівні достатньому для розуміння технічної документації та можливості вільного спілкування з міжнародними партнерами. Вже у 2023 році наші моряки мали нагоду продемонструвати засвоєні знання на практиці", - йдеться у повідомленні.

Разом з постійною діючою протимінною групою НАТО "Standing NATO Mine Countermeasures Group" була спланована навчальна операція з розмінування умовного кризового району біля північно-східного узбережжя Шотландії. Штаб керував протимінними силами, які виконували завдання.

Наразі українські моряки продовжують навчання за кордоном та активно готуються до того часу, коли врешті-решт загроза російського окупаційного флоту буде знешкоджена, і українську акваторію можна буде розмінувати.

"А до того часу важливо досягти повної взаємосумісності з нашими західними партнерами відповідно до стандартів НАТО", - зазначили у ВМС.

Розмінування України

Варто зазначити, що проблема розмінування України стає дедалі гострішою, адже Росія продовжує обстрілювати території, забруднюючи їх мінами. Окрім того, велику проблему мінні поля складають під час контрнаступу. А також міни забруднюють акваторії морів.

У зв'язку з цим Литва збирає коаліцію з розмінування України.

Також нещодавно повідомлялося, що Болгарія, як одна з чорноморських країн, може допомогти Україні у розмінювання акваторії Чорного моря.

Окрім того, у жовтні в Хорватії відбудеться конференція, присвячена розмінуванню України.

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НАТО ВМС України Війна Росії проти України
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