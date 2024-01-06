У Болгарії анонсували початок місії з Румунією та Туреччиною по розмінуванню Чорного моря

Міністр оборони Болгарії Тодор Тагарєв заявив, що угода країни з Румунією та Туреччиною про створення протимінної групи в Чорному морі скоро буде підписана. Після цього місія розпочнеться.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BTA.bg .

За словами глави болгарського оборонного відомства, над питанням відповідної угоди працюють з кінця літа 2023 року.

"Ми досягли згоди щодо концепції та самого тексту угоди - як врегулювати всі питання, і наступного тижня мій заступник буде в Стамбулі для підписання, і незабаром ця місія розпочнеться", - зазначив він у розмові з журналістами у Благоєвграді.

Також Тагарєв додав, що розв'язана Росією війна проти України "призводить до ризиків для нашої території, для безпеки судноплавства".

"І щоб мінімізувати ці ризики, до розмінування також залучаються ВМС трьох країн, сподіваємось, успішно", - сказав глава Міноборони Болгарії.

Розмінування Чорного моря

Зауважимо, що проблема розмінування України стає дедалі гострішою, адже російські загарбники продовжують обстрілювати території, забруднюючи їх мінами. Окрім того, міни забруднюють також й акваторії морів.

У зв'язку з цим Україна продовжує зміцнювати співпрацю з країнами-членами НАТО в питаннях розмінування акваторії Чорного моря.

Нагадаємо, нещодавно повідомлялося, що Болгарія, як одна з чорноморських країн, може допомогти Україні у розмінювання акваторії Чорного моря.

Додамо, днями речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук розповів, скільки часу піде на розмінування Чорного моря.