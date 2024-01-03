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Скільки часу піде на розмінування Чорного моря: відповідь ВМС

Україна, Середа 03 січня 2024 16:17
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Скільки часу піде на розмінування Чорного моря: відповідь ВМС Фото: речник ВМС Дмитро Плетенчук (facebook.com Taclbery)
Автор: Каріна Левицька

Військово-морські сили планують масштабну операцію з розмінування акваторій Азовського та Чорного морів. Згідно з плануванням, розмінування торговельних шляхів може зайняти до пів року.

Про це заявив речник Військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

"Плануємо операцію з розмінування акваторій Чорного та Азовського морів. Наразі створено штаб, сама операція планується. За результатами її планування ми можемо зазначити, що розмінування морських шляхів комунікації триватиме три-пʼять місяців", - заявив речник.

За словами Плетенчука, глобальна операція з розмінування може тривати впродовж декількох років, адже навіть зараз вони стикаються зі зразками озброєння з Першої та Другої світових війн.

Речник ВМС зауважив, що для розмінування моря використовують спеціальні дрони.

"Ми у постійному діалозі з нашими іноземними партнерами з цього питання і робота у цьому напрямі триває постійно - як і навчання, як і набуття досвіду, як і сам процес", - наголосив він.

Розмінування Чорного моря

Варто зазначити, що проблема розмінування України стає дедалі гострішою, адже Росія продовжує обстрілювати території, забруднюючи їх мінами. Окрім того, міни забруднюють також й акваторії морів.

У зв'язку з цим Україна продовжує зміцнювати співпрацю з країнами-членами НАТО в питаннях розмінування акваторії Чорного моря.

Також нещодавно повідомлялося, що Болгарія, як одна з чорноморських країн, може допомогти Україні у розмінювання акваторії Чорного моря.

Ми також повідомляли, що в жовтні біля узбережжя Румунії у Чорному морі на міні підірвалося вантажне судно під прапором Туреччини. Внаслідок інциденту, що корабель отримав незначні пошкодження.

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