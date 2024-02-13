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В Минобороны утвердили проект по противоминной деятельности до 2033 года

Иллюстративное фото: в Минобороны утвердили проект по противоминной деятельности до 2033 года (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Министерство обороны одобрило проект Национальной стратегии по противоминной деятельности до 2033 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны.

"Приняли ряд важных решений, которые позволят улучшить ситуацию с противоминной деятельностью в Украине, которая сложилась в результате полномасштабного вторжения Российской Федерации", - говорится в сообщении.

В частности, был одобрен проект Национальной стратегии по вопросам противоминной деятельности до 2033 года. Вскоре он будет представлен на рассмотрение и утверждение Советом национальной безопасности и обороны Украины.

"Основной задачей Национального органа по вопросам противоминной деятельности является формирование государственной политики и координация в Украине всех мер противоминной деятельности, включая гуманитарное разминирование", - рассказали в Минобороны.

Разминирование Черного моря

Напомним, в связи с проблемой большого количества дрейфующих мин в Черном море и продолжением российских атак в акватории Украина продолжает укреплять сотрудничество со странами-членами НАТО по вопросам разминирования моря.

На прошлой неделе глава Минобороны Болгарии Тодор Тагарев заявил, что соглашение страны с Румынией и Турцией о создании противоминной группы в Черном море скоро будет подписано. После этого миссия начнется.

Уже 11 января министр обороны Турции Ясар Гюлер, его румынский коллега Ангел Тилвар и замминистра обороны Болгарии Атанас Запрянов подписали в Стамбуле меморандум о взаимопонимании, чтобы сформировать трехстороннюю инициативу по обезвреживанию взрывчатых веществ.

Добавим, недавно спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук рассказал, сколько времени уйдет на разминирование Черного моря. Вчера он также заявил, что работа украинского "зернового коридора" вышла на свои мощности к полномасштабному вторжению России.

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