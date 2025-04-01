Міноборони запропонувало альтернативу демобілізації: у Раді розкрили деталі

Міністерство оборони України розробило новий механізм ротації. Він може стати альтернативою демобілізації військових.
Як передає РБК-Україна, про це в ефірі "Радіо Свобода" заявив нардеп, член оборонного комітету Ради Федір Веніславський.
"Розроблено механізм ротації: після 90 днів участі безпосередньо в бойових діях людина має право на відпочинок, знову ж таки, протягом кількох місяців. Це та альтернатива звільненню (зі служби - ред.) або встановленню чітких термінів служби", - розповів Веніславський.
За його словами, міністр оборони України Рустем Умєров заявив про те, що такі рекомендації вже розроблено. Поки невідомо, коли вони набудуть чинності.
"Це має бути директива: або рішення ставки, або наказ головнокомандувача... Тому що на рівні закону ми не можемо врахувати особливості бойових дій, коли яку кількість людей може бути звільнено", - додав нардеп.
Також Веніславський не уточнив, скільки саме місяців відпочинку отримуватимуть військові після 90 днів участі в боях.
Нагадаємо, ще торік Верховна Рада розглядала законопроєкт про мобілізацію, який, зокрема, передбачав чіткі терміни служби для військових. Але норму про демобілізацію з документа прибрали.
Після цього в Міноборони запевнили, що розроблять окремий законопроєкт про демобілізацію. Поки що цього не сталося.
Нещодавно заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко зазначила, що законопроєкт усе ще розробляють. Над ним працює не лише Міноборони, а й Генштаб.
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