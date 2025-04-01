UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новини спорту
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

Міноборони запропонувало альтернативу демобілізації: у Раді розкрили деталі

Ілюстративне фото: в Україні розробили альтернативу демобілізації військових (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Міністерство оборони України розробило новий механізм ротації. Він може стати альтернативою демобілізації військових.

Як передає РБК-Україна, про це в ефірі "Радіо Свобода" заявив нардеп, член оборонного комітету Ради Федір Веніславський.

"Розроблено механізм ротації: після 90 днів участі безпосередньо в бойових діях людина має право на відпочинок, знову ж таки, протягом кількох місяців. Це та альтернатива звільненню (зі служби - ред.) або встановленню чітких термінів служби", - розповів Веніславський.

За його словами, міністр оборони України Рустем Умєров заявив про те, що такі рекомендації вже розроблено. Поки невідомо, коли вони набудуть чинності.

"Це має бути директива: або рішення ставки, або наказ головнокомандувача... Тому що на рівні закону ми не можемо врахувати особливості бойових дій, коли яку кількість людей може бути звільнено", - додав нардеп.

Також Веніславський не уточнив, скільки саме місяців відпочинку отримуватимуть військові після 90 днів участі в боях.

 

Законопроєкт про демобілізацію

Нагадаємо, ще торік Верховна Рада розглядала законопроєкт про мобілізацію, який, зокрема, передбачав чіткі терміни служби для військових. Але норму про демобілізацію з документа прибрали.

Після цього в Міноборони запевнили, що розроблять окремий законопроєкт про демобілізацію. Поки що цього не сталося.

Нещодавно заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко зазначила, що законопроєкт усе ще розробляють. Над ним працює не лише Міноборони, а й Генштаб.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Міністерство оборони УкраїниРустем УмєровДемобілізаціяВерховна радаВійна в УкраїніМобілізація в Україні