Минобороны предложило альтернативу демобилизации: в Раде раскрыли детали

"Разработан механизм ротации: после 90 дней участия непосредственно в боевых действиях человек имеет право на отдых, опять же, в течение нескольких месяцев. Это та альтернатива увольнению (со службы - ред.) или установлению четких сроков службы", - рассказал Вениславский.

По его словам, министр обороны Украины Рустем Умеров заявил о том, что такие рекомендации уже разработаны. Пока неизвестно, когда они вступят в силу.

"Это должна быть директива: либо решение ставки, либо приказ главнокомандующего… Потому что на уровне закона мы не можем учесть особенности боевых действий, когда какое количество людей может быть уволено", - добавил нардеп.

Также Вениславский не уточнил, сколько именно месяцев отдыха будут получать военные после 90 дней участия в боях.