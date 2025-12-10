Міноборони закуповує бронековдри для ЗСУ: що це та як захистить військових

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що Міністерство оборони України затвердило новий зразок маскувального малюнка ММ-25.

Чинний "піксель" ММ-14 залишається, проте з'являється й додатковий варіант камуфляжу (схожий на іноземний Multicam).

Крім того, ми повідомляли, що ДОТ Міноборони вперше закуповує бронежилети, які мають елемент позитивної плавучості (що перетворює їх за необхідності на рятувальний засіб на воді).

Читайте також про харчування українських військових - яким є склад раціону і що входить до сухпайків.