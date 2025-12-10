Минобороны закупает бронеодеяла для ВСУ: что это и как защитит военных

В Министерстве обороны Украины рассказали, что "Государственный оператор тыла" впервые закупит бронеодеяла для военнослужащих Вооруженных сил Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МОУ.
Украинцам рассказали, что закупочное агентство Министерства обороны "Государственный оператор тыла" (ГОТ) впервые закупит универсальные полевые тенты - так называемые бронеодеяла.
Отмечается, что они предназначены для индивидуальной и коллективной защиты личного состава.
"Планируется приобрести первые 5 300 единиц на сумму более 132 млн грн со сроком отгрузки до конца февраля 2026 года", - сообщили в МОУ.
Согласно информации министерства, комплект изделия содержит:
Известно также, что все бронеодеяла будут поставляться в камуфляжном рисунке ММ-14 - "пиксель".
"Каждое бронеодеяло будет маркировано QR-кодом с доступом к текстовой инструкции по использованию", - добавили в МОУ.
В Минобороны рассказали, что бронеодеяло может применяться:
Сообщается, что данное изделие:
В МОУ объяснили, что конструкция бронеодеяла предусматривает использование материалов, способных:
"Во время учебно-боевых задач и ведения активных боевых действий", - уточнили в министерстве.
В завершение отмечается, что такое изделие сохраняет свои защитные свойства:
Напомним, ранее мы рассказывали, что Министерство обороны Украины утвердило новый образец маскировочного рисунка ММ-25.
Действующий "пиксель" ММ-14 остается, однако появляется и дополнительный вариант камуфляжа (похожий на иностранный Multicam).
Кроме того, мы сообщали, что ГОТ Минобороны впервые закупает бронежилеты, которые имеют элемент положительной плавучести (что превращает их при необходимости в спасательное средство на воде).
