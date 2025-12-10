RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения

Минобороны закупает бронеодеяла для ВСУ: что это и как защитит военных

Украинское войско получит новые универсальные бронеодеяла (фото: facebook.com/MinistryofDefence.UA)
Автор: Ирина Костенко

В Министерстве обороны Украины рассказали, что "Государственный оператор тыла" впервые закупит бронеодеяла для военнослужащих Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МОУ.

Когда и сколько бронеодеял планируют закупить

Украинцам рассказали, что закупочное агентство Министерства обороны "Государственный оператор тыла" (ГОТ) впервые закупит универсальные полевые тенты - так называемые бронеодеяла.

Отмечается, что они предназначены для индивидуальной и коллективной защиты личного состава.

"Планируется приобрести первые 5 300 единиц на сумму более 132 млн грн со сроком отгрузки до конца февраля 2026 года", - сообщили в МОУ.

Из чего состоит комплект такого изделия

Согласно информации министерства, комплект изделия содержит:

  • чехол;
  • мягкий баллистический пакет;
  • индивидуальную сумку для переноски;
  • паспорт;
  • комплект запчастей для мелкого ремонта.

Известно также, что все бронеодеяла будут поставляться в камуфляжном рисунке ММ-14 - "пиксель".

"Каждое бронеодеяло будет маркировано QR-кодом с доступом к текстовой инструкции по использованию", - добавили в МОУ.

Для чего можно использовать бронеодеяло

В Минобороны рассказали, что бронеодеяло может применяться:

  • во время перемещения на открытой местности;
  • для укрытия блиндажей и позиций;
  • при отсутствии бронированных элементов в транспорте;
  • во время эвакуации раненых.

Сообщается, что данное изделие:

  • имеет вид тента;
  • обеспечивает защиту от обломков артиллерийских снарядов, мин, ручных гранат и других взрывоопасных элементов.

Как работает бронеодеяло и при каких условиях

В МОУ объяснили, что конструкция бронеодеяла предусматривает использование материалов, способных:

  • задерживать средство поражения;
  • рассеивать его энергию.

"Во время учебно-боевых задач и ведения активных боевых действий", - уточнили в министерстве.

В завершение отмечается, что такое изделие сохраняет свои защитные свойства:

  • в условиях влажности от 40% до 70%;
  • при температуре от -40°C до +70°C;
  • в течение не менее шести часов.

Напомним, ранее мы рассказывали, что Министерство обороны Украины утвердило новый образец маскировочного рисунка ММ-25.

Действующий "пиксель" ММ-14 остается, однако появляется и дополнительный вариант камуфляжа (похожий на иностранный Multicam).

Кроме того, мы сообщали, что ГОТ Минобороны впервые закупает бронежилеты, которые имеют элемент положительной плавучести (что превращает их при необходимости в спасательное средство на воде).

Читайте также о питании украинских военных - каков состав рациона и что входит в сухпайки.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство обороны УкраиныВооруженные силы Украиныфронтслужба в арміїВоенный