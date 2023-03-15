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При Міноборони з'явився департамент для боротьби з корупцією. Як повідомити про порушення

Фото: при Міноборони України діє спеціальний антикорупційний департамент (t.me/ministry_of_defense_ua)
Автор: Наталія Гурковська

При Міноборони України створили спеціальний департамент по запобіганню корупції у сфері оборонних закупівель. Українцям розповіли, як повідомити про зловживання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України.

"Закликаю усіх. Військовослужбовців, бізнес, журналістів, громадських експертів і активістів: якщо ви бачите ознаки корупційних проявів у секторі оборони, прошу надавати інформацію", - звернувся виконуючий обов‘язки директора департаменту Сергій Степанян

За його словами, наразі відбувається перезавантаження і посилення антикорупційного підрозділу Міністерства оборони України.

"Його статус вже підвищено з Управління до Департаменту і тим самим розширено штат. Незабаром буде оголошено про відбір на вакантні посади до цього підрозділу", - додав він.

Повідомити про можливі порушення можна наступним чином:

  • спеціальна телефонна лінія +38 044 271 39 86;
  • електронна пошта uzvk_mou@post.mil.gov.ua.

Детальніше про роботу "гарячої лінії" департаменту можна ознайомитись за посиланням.

Нагадаємо, журналісти провели розслідування, в якому стверджувалося, що Міноборони нібито закуповує продукти для ЗСУ за завищеними цінами.

Через це було звільнено заступника міністра оборони В'ячеслава Шаповалова та директора департаменту держзакупівель Богдана Хмельницького. Пізніше суд заарештував обох екс-чиновників.

Після цього міністр оборони Олексій Рєзніков заявив, що Міністерство оборони перезавантажить антикорупційне управління та запровадить механізм громадського контролю.

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