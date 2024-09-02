Міноборони ввело в експлуатацію перший підземний шпиталь для ЗСУ (фото)

Допуск до експлуатації у ЗСУ

Нагадаємо, сьогодні ми повідомляли, що Міноборони допустило до постачання Збройним силам України вітчизняний бронетранспортер "Хорунжий". Він є результатом модифікації радянського БТР-60.

Нещодавно Міністерство оборони кодифікувало й допустило до експлуатації в Збройних силах безпілотний багатоцільовий транспортер BoarTAC українського виробництва.

Також Міноборони кодифікувало та допустило до експлуатації у ЗСУ близько 20 зразків бронемашин із захистом від мін та засідок.

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