Міноборони ввело в експлуатацію перший підземний шпиталь для ЗСУ (фото)

Міністерство оборони ввело в експлуатацію перший підземний стабілізаційний пункт (шпиталь) для українських військових.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міноборони України.
Як повідомили у відомстві, шпиталь сконструйований із шести сталевих бункерів, оснащених системами вентиляції, водопостачання та альтернативними джерелами живлення.
"Завдяки сучасному медичному обладнанню, включаючи операційні блоки та реанімаційні відділення, тут можуть надавати допомогу понад 100 пораненим щодоби", - зазначили у Міноборони.
Проект є першим кроком у рамках масштабної ініціативи, що передбачає будівництво понад 20 таких стабпунктів.
"Такі підземні стабпункти є критично важливими для збереження життів наших військових. В умовах інтенсивних бойових дій ми маємо забезпечити максимальний захист і швидку медичну допомогу нашим героям. Це перший крок у рамках масштабного проєкту, який зміцнить нашу медичну інфраструктуру та дозволить ще ефективніше підтримувати захисників на передовій", - наголосив міністр оборони Рустем Умєров.
Фото: підземний шпиталь для ЗСУ (t.me/ministry_of_defense_ua)
Нагадаємо, сьогодні ми повідомляли, що Міноборони допустило до постачання Збройним силам України вітчизняний бронетранспортер "Хорунжий". Він є результатом модифікації радянського БТР-60.
Нещодавно Міністерство оборони кодифікувало й допустило до експлуатації в Збройних силах безпілотний багатоцільовий транспортер BoarTAC українського виробництва.
Також Міноборони кодифікувало та допустило до експлуатації у ЗСУ близько 20 зразків бронемашин із захистом від мін та засідок.
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