Минобороны ввело в эксплуатацию первый подземный госпиталь для ВСУ (фото)

Допуск к эксплуатации в ВСУ

Напомним, сегодня мы сообщали, что Минобороны допустило к поставке Вооруженным силам Украины отечественный бронетранспортер "Хорунжий". Он результат модификации советского БТР-60.

Недавно Министерство обороны кодифицировало и допустило к эксплуатации в Вооруженных силах беспилотный многоцелевой транспортер BoarTAC украинского производства.

Также Минобороны кодифицировало и допустило к эксплуатации в ВСУ около 20 образцов бронемашин с защитой от мин и засад.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.