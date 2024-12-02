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Міноборони стандартизує вимоги до продовольчого майна ЗСУ

Понеділок 02 грудня 2024 13:12
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Міноборони стандартизує вимоги до продовольчого майна ЗСУ Фото: Міністерство оборони України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Міністерство оборони України стандартизує вимоги на майно продовольчої служби Збройних сил України (ЗСУ). Рішення має важливе значення у процесі уніфікації технічних вимог для закупівлі обладнання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони.

"До цього часу для майна продовольчої служби ЗСУ не було єдиних технічних специфікацій. Їх запровадження дозволить усунути можливі розбіжності у вимогах до обладнання, що закуповується для ЗСУ, спростити процес закупівель, забезпечити стандартизацію та підвищити ефективність управління ресурсами", - пояснив заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков.

Міноборони стандартизує вимоги до продовольчого майна ЗСУ

Фото: Міноборони впорядкували технічні вимоги до продовольчого майна ЗСУ (mod.gov.ua)

Зазначається, що Міноборони й надалі працює над удосконаленням матеріально-технічного забезпечення Сил оборони з метою покращення рівня підтримки наших бійців.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Міноборони нещодавно офіційно кодифікувало та допустило до використання у підрозділах Сил оборони FPV-комплекс "Вихор".

У тому ж числі відомство затвердило та внесло до кодифікації дистанційно керований бойовий модуль "Пернач" українського виробництва для застосування у підрозділах ЗСУ.

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