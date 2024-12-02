Міноборони стандартизує вимоги до продовольчого майна ЗСУ

Міністерство оборони України стандартизує вимоги на майно продовольчої служби Збройних сил України (ЗСУ). Рішення має важливе значення у процесі уніфікації технічних вимог для закупівлі обладнання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони.