Міноборони схвалило використання FPV-комплексу "Вихор" у Силах оборони

Міністерство оборони України офіційно кодифікувало та допустило до використання у підрозділах Сил оборони FPV-комплекс "Вихор". Він включає FPV-дрони кількох розмірів, які керуються пілотом за допомогою спеціального пульта, FPV-окулярів та обладнання для передавання сигналу.

Дрони "Вихор" відрізняються високою швидкістю, що дозволяє їм ефективно переслідувати та знищувати ворожу бронетехніку чи автомобілі навіть у русі. Вони також здатні уражати живу силу противника в окопах та бліндажах.

Крім цього, виробники передбачили можливість оснащення дронів додатковим устаткуванням для виконання ширшого спектра завдань, що робить їх універсальними інструментами на полі бою.

Фото: FPV-комплекс "Вихор" (mod.gov.ua)