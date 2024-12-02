Минобороны стандартизирует требования к продовольственному имуществу ВСУ

Министерство обороны Украины стандартизирует требования на имущество продовольственной службы Вооруженных сил Украины (ВСУ). Решение имеет важное значение в процессе унификации технических требований для закупки оборудования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны.