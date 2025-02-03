Міноборони про ВЛК для обмежено придатних: законопроєкт на фінальній стадії розгляду у Раді

За словами Лазуткіна, термін проходження ВЛК відтермінують до 5 червня.

Він додав, що наразі повторне ВЛК пройшли до 27% від тих, хто мав це зробити до 5 лютого. Водночас невиконання або ж несвоєчасне виконання норми кваліфікуватиметься як адміністративне порушення.

Речник Міноборони зауважив, що згідно з новим законопроєктом, повістка з направлення на ВЛК обмежено придатним не передбачається.

"Люди самі мають з’явитися в ТЦК та СП і отримати направлення на військово-лікарську комісію або зробити це у цифровому застосунку "Резерв+", - пояснив він.

Зокрема повторну ВЛК повинні пройти заброньовані обмежено придатні.