Штрафів не буде. Обмежено придатним продовжать термін повторного проходження ВЛК, - Верещук
В Україні обмежено придатним продовжують термін повторного проходження ВЛК до 5 червня. Тому ТЦК не застосовуватимуть штрафи до тих, хто не встигне пройти медкомісію до 5 лютого, та не оголошуватимуть у розшук.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram заступниці керівника Офісу президента України Ірини Верещук.
За її словами, сьогодні в Офісі президента провели робочу нараду з питань проходження ВЛК обмежено придатними особами.
У ній брали участь представники Міноборони, ЗСУ, МОЗ, Командування Медичних сил, а також голова профільного парламентського комітету Олександр Завітневич.
Було проговорено необхідність невідкладного прийняття законодавчих змін, за якими:
- повторне проходження ВЛК не обовʼязково для осіб до 25 років і для тих, хто належним чином визнаний особою з інвалідністю;
- дедлайн переноситься з 5 лютого на 5 червня, відповідний законопроєкт зареєстровано у Раді сьогодні під номером 12457.
Також на нараді обговорили питання належної організації процесів, щоб після встановлення нових строків люди змогли вчасно пройти ВЛК.
"Домовились, що до прийняття вищевказаного закону, ТЦК не застосовуватимуть штрафи до тих, хто не встигне пройти ВЛК до 5 лютого, та не оголошуватимуть їх у розшук. Відповідну директиву буде надіслано за належністю", - зазначила Верещук.
Обмежено придатним потрібно пройти ВЛК
Минулого року президент України Володимир Зеленський своїм указом скасував статус "обмежено придатних" в Україні. У зв'язку з цим військовозобов'язані, які мають цей статус, повинні були пройти військово-лікарську комісію. На це цій категорії дали 9 місяців після набуття законом чинності - до 4 лютого 2025 року.
Нещодавно заступниця глави Офісу президента України Ірина Верещук повідомила, що для завершення процесу проходження військово-лікарських комісій "обмежено придатним" українцям потрібно щонайменше три місяці. Тож терміни проходження планувалося продовжити, щоб військовозобов'язані змогли уникнути штрафів.
Детальніше про ВЛК для "обмежено придатних" - читайте в матеріалі РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.