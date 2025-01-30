Штрафів не буде. Обмежено придатним продовжать термін повторного проходження ВЛК, - Верещук

В Україні обмежено придатним продовжують термін повторного проходження ВЛК до 5 червня. Тому ТЦК не застосовуватимуть штрафи до тих, хто не встигне пройти медкомісію до 5 лютого, та не оголошуватимуть у розшук.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram заступниці керівника Офісу президента України Ірини Верещук.

"Домовились, що до прийняття вищевказаного закону, ТЦК не застосовуватимуть штрафи до тих, хто не встигне пройти ВЛК до 5 лютого, та не оголошуватимуть їх у розшук . Відповідну директиву буде надіслано за належністю", - зазначила Верещук.

Також на нараді обговорили питання належної організації процесів, щоб після встановлення нових строків люди змогли вчасно пройти ВЛК.

У ній брали участь представники Міноборони, ЗСУ, МОЗ, Командування Медичних сил, а також голова профільного парламентського комітету Олександр Завітневич.

За її словами, сьогодні в Офісі президента провели робочу нараду з питань проходження ВЛК обмежено придатними особами.

Обмежено придатним потрібно пройти ВЛК

Минулого року президент України Володимир Зеленський своїм указом скасував статус "обмежено придатних" в Україні. У зв'язку з цим військовозобов'язані, які мають цей статус, повинні були пройти військово-лікарську комісію. На це цій категорії дали 9 місяців після набуття законом чинності - до 4 лютого 2025 року.

Нещодавно заступниця глави Офісу президента України Ірина Верещук повідомила, що для завершення процесу проходження військово-лікарських комісій "обмежено придатним" українцям потрібно щонайменше три місяці. Тож терміни проходження планувалося продовжити, щоб військовозобов'язані змогли уникнути штрафів.

Детальніше про ВЛК для "обмежено придатних" - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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