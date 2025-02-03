RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны

Минобороны о ВВК для ограниченно годных: законопроект на финальной стадии рассмотрения в Раде

Иллюстративное фото: законопроект о ВВК для ограниченно годных находится на финальной стадии рассмотрения (armyinform.com.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Законопроект, который продлевает срок прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК) ограниченно годным, находится на финальной стадии рассмотрения в Верховной Раде.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера главы Министерства обороны Украины Дмитрия Лазуткина в эфире телемарафона.

По словам Лазуткина, срок прохождения ВВК отсрочат до 5 июня.

Он добавил, что сейчас повторное ВЛК прошли до 27% от тех, кто должен был это сделать до 5 февраля. В то же время невыполнение или несвоевременное выполнение нормы будет квалифицироваться как административное нарушение.

Спикер Минобороны отметил, что согласно новому законопроекту, повестка по направлению на ВВК ограниченно годным не предусматривается.

"Люди сами должны появиться в ТЦК и СП и получить направление на военно-врачебную комиссию или сделать это в цифровом приложении "Резерв+", - пояснил он.

В частности повторную ВВК должны пройти забронированные ограниченно годные.

 

 

Повторная ВВК для ограниченно годных

В апреле 2024-го президент Владимир Зеленский отменил статус "ограниченно годных" в Украине, что обязало людей, которые ранее имели этот статус, повторно пройти ВВК до 4 февраля 2025-го.

Как рассказала недавно заместитель руководителя Офиса президента Украины Ирина Верещук, ограниченно годным продлят срок повторного ВВК до 5 июня, в связи с чем ТЦК не будут применять штрафы против них.

Подробнее о ВВК для "ограниченно годных" - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство обороны УкраиныВЛК